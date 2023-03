Club Appenninico pronto al debutto Tra bike e strada

La società Ciclo Club Appenninico di Borgo San Lorenzo fondata nel 1907 prepara il debutto con allievi e giovanissimi, mentre già in attività il gruppo dei giovani nel mountain bike. La formazione del fuoristrada è anche la più numerosa delle tre con le quali la società del presidente Stefano Rossi affronta la stagione, in quanto sono sei i biker mentre ci sono anche quattro allievi ed altrettanti giovanissimi. Il Club Ciclo Appenninico 1907 compirà peraltro ogni sforzo per incrementare il gruppo degli atleti e tornare in futuro ad avere anche una squadra esordienti. Nel 2023 da organizzare le due gare per allievi, la Coppa Bar Pasticceria Italia e la Coppa della Liberazione in settembre. Previste inoltre le due gare esordienti (1° e 2° anno) a Luco di Mugello il Primo Maggio valevoli anche per il Memorial Tommaso Cavorso, ed almeno una gara per giovanissimi a Borgo San Lorenzo.

Allievi: Alessandro Alfieri, Christian Arcangeli, Marco Parigi, Giacomo Ugolini. DS Mauro Margheri e Giuliano Baggiani.

Mountain bike: Christian Bandini, Matteo Braccesi, Daniele Fabbri, Giulio Natalino, Leonardo Poggiali, Giulio Vegli. DS Guglielmo Braccesi.

Giovanissimi: Mattia e Pietro Arcangeli, Tommaso, Soriani, Christian Velaj. DS Leonardo Giachetti.

Antonio Mannori