Ciclismo, splendido assolo finale dell'irlandese Healy nel Gp di Larciano

L'arrivo di Ben Healy a Larciano (Foto V. Pagni)

Larciano (Pistoia), 26 marzo 2023 - Con il Gran Premio Industria e Artigianato a Larciano firmato da una splendida prodezza del ventiduenne irlandese Ben Healy, si è chiuso per la Toscana un mese di marzo ricco di grandi eventi ciclistici con le Strade Bianche sugli sterrati e le crete senesi, la Tirreno-Adriatico tra la Versilia e la Maremma e la gara per Alfredo Martini da Firenze a Sesto. Sulle strade ai piedi del Montalbano e per un breve tratto anche in provincia di Firenze, è andato in scena il 45° Gran Premio di Larciano con 18 squadre presenti e 117 partenti. Il successo di Ben Healy che aveva vinto pochi giorni fa la terza tappa della Settimana Coppi e Bartali, conferma che vanno davvero forte i giovani della EF Education Easypost. Il ventiduenne irlandese, ottimo cronomen, ha attaccato in salita nel tratto più duro del Fornello, al quarto e ultimo passaggio quando mancavano 14 km all’arrivo. Hanno provato a tenergli la ruota prima l’eritreo Ghebreizgabhier della Trek Segafredo e poi Ulissi della UAE vincitore a Larciano nel 2002 a caccia del bis, ma nessuno ci è riuscito e Healy ha potuto cogliere un bel successo in perfetta solitudine.



La prima parte della corsa è stata caratterizzata dall'attacco a 6 portato da Irvine, Galimberti, Belletta, Berasi, Dapporto e Dignani ripresi dopo 120 km di fuga. A 40 km dalla conclusione grande lavoro di Formolo che ha sgranato il gruppo e sulla testa sono rimasti in 19 che hanno affrontato l’ultimo giro di 29 chilometri. In salita lo show di Healy concluso a braccia alzate sul traguardo di via Marconi a Larciano.



ORDINE DI ARRIVO: 1)Ben Healy (EF Education Easypost) km 200 in 4h33’09”, media Km 43,894; 2)Natneal Gehbreigzabhier (Trek Segafredo) a 27”; 3)Mark Stewart (Bolton) a 47”; 4)Natneal Tesfazion (Trek Segafredo); 5)Diego Ulissi (UAE Team Emirates): 6)Grosschartner; 7)Tizza; 8)Gallopin; 9)Scaroni; 10)Tonelli.