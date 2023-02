Il logo della società di servizi ciclistici Pegaso Bike Service

Sesto Fiorentino, 9 febbraio 2023 - Due mesi fa in occasione del convegno che si svolse al Museo del Calcio a Coverciano, Dimitri Bessi già presidente della Fosco Bessi di Calenzano, direttore di gara e collaboratore anche del G.S. Emilia di Adriano Amici, annunciò il progetto che aveva intenzione di realizzare, ovvero la creazione di un gruppo che assicurasse una serie di servizi a chi organizza manifestazioni ciclistiche.

Ieri a Sesto Fiorentino è stato firmato l’atto di costituzione della società sportiva dilettantistica che si chiamerà Pegaso Bike Service, del quale è socio oltre a Bessi anche Lorenzo Volpi, altro noto e conosciuto addetto ai lavori del ciclismo nel ruolo di tecnico del servizio radio e ricetrasmissioni.

“La struttura – dice Dimitri Bessi - dovrà essere punto di riferimento per tutte quelle società ed organizzatori che vogliono allestire eventi ciclistici, ed al momento il punto focale sarà l'allestimento delle radio, e vista la collaborazione intrapresa con il Team Radio Corsa Toscana, avremo anche la struttura di radio informazioni con la vettura ponte sempre presente in gara anche per sopperire immediatamente ad eventuali guasti delle radio, e garantire sempre l’indispensabile servizio. Al fine di agevolare gli organizzatori – prosegue Bessi – questi contattando con una telefonata la Pegaso Bike Service, avranno tutti i servizi occorrenti, il cambio ruote sarà assicurato da FSA-Visiopn di Emanuele Previtali, Segreteriagare.it di Christian Ferrari, Croce Viola di Sesto Fiorentino per il servizio sanitario. Abbiano contatti in corso – conclude Bessi - anche per le strutture che occorrono in zona arrivo con vari fornitori, mentre per le vetture neutre collaboreremo con il G.S. Emilia del Patron Adriano Amici, con lo scopo di arrivare ad avere un nostro parco macchine come presentato nel progetto iniziale illustrato nella riunione di Coverciano”.

Concludiamo ricordando i riferimenti per contattare il service: Dimitri Bessi 392/5446761 - Lorenzo Volpi 333/7663939, email [email protected]

Inoltre la società presente anche sui social con la pagina facebook: Pegaso bike service e instagram: Pegaso bike service

Antonio Mannori