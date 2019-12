Firenze, 24 dicembre 2019 - Con l’aggiornamento dei calendari per gli Elite/Under 23 e per gli Juniores stilati ai primi di dicembre e con la stesura di quelli relativi alle categorie esordienti e allievi avvenuta sabato scorso a Firenze in una riunione tra la Struttura Tecnica Regionale ed i Comitati Provinciali, si è completato il programma delle gare agonistiche in Toscana per la prossima stagione. Nel programma Elite/Under 23 mercoledì 2 settembre il Gp Comune a Cerreto Guidi e domenica 13 la Coppa 29 Martiri a Figline di Prato, mentre è stata inserita per la categoria juniores la gara di Lari alla data del 4 luglio. Questi gli ultimi due calendari.

ALLIEVI



MARZO: 29 Coppa Cei Monte S.Quirico(LU); Arezzo.

APRILE: 5 Riviera Apuana Mobili Berti; Aquila; 13 Olimpia Valdarnese; Fosco Bessi; 19 Resceto; Cicl. Grevigiana; 25 Pol. Albergo; Donoratico; 26 Montecarlo; Itala 1907.

MAGGIO: 1 Renzino; Fosco Bessi; 3 Carli Coop; La Torre; 10; Cintolese; Lucchese; 17 Pol. Albergo; 24 Cantiere Navala Livorno; Zona Industriale Massa; 31 Pozzarello; Figlinese.

GIUGNO: 2 Pozzese; Sancascianese; 7 Rigutinese: Bonechi Traversagna; 14 Empolese; Olimpia Valdarnese; 21 Club Appenninico; Valdelsa; 28 Camp. Toscano Donoratico.

LUGLIO: 5 Pedale Toscano; Aquila; 12 Pol. Albergo; 19 Milleluci; Montenero; 26 Pedale Toscano; La Stella Vinci.

AGOSTO: 2 Coltano Pisa Volterra; Giusfredi; 9 Toscogas Chiesanuova; 15 Marginone; 30 La California.

SETTEMBRE: 2 Gs Inpa Cerreto Guidi (crono); 6 Coppa Diddi; Figlinese; 13 Olimpia Valdarnese; 20 Coppa Liberazione Borgo S.Lorenzo; 27 Pedale Toscano; Valdinievole.

OTTOBRE: 4 Sancascianese Mercatale Val di Pesa.



ESORDIENTI



MARZO: 29 Aretina.

APRILE: 5 Aquila; Gracciano; 13 Olimpia Valdarnese; Fosco Bessi; 19 Coltano; 25 Pol. Albergo; Donoratico; 26 Montecarlo; Itala 1907.

MAGGIO: 1 Club Appenninico a Luco; 3 Aretina La Sella; 10 Cintolese; Campi Bisenzio; 17 Milleluci; 24 Vecchianese; 31 Città di Arezzo.

GIUGNO: 2 Pozzese; Sancascianese; 7 Pedale Toscano; 14 Pedale Toscano; Empolese; 21 Mob. Ponsacco; 28 Camp. Toscano Donoratico.

LUGLIO: 5 Alta Valdera; 12 Figlinese; 19 Pol. Albergo; V.C. Carrara; 26 Pedale Toscano.

AGOSTO: 2 S.Ippolito di Vernio; 30 Giusfredi Vangile.

SETTEMBRE: 2 Inpa Cerreto Guidi (crono); 6 Olimpia Valdarnese; 13 Gastone Nencini; 27 V.C. Monsummanese.