Ciclismo. "Aspettando il Tour» arriva in Valdisieve. Iniziative da ricordare

Grande successo per le tappe a Pelago e Pontassieve di “Aspettando il Tour”: in vista del passaggio in Valdisieve della prima tappa del Tour de France da Firenze a Rimini. L’evento è in programma il 29 giugno e in fase di presentazione il Trofeo Grand Départ del Tour ha fatto tappa a dicembre nei comuni di Pelago e Pontassieve. Prima alla fiera di San Francesco con la presenza dell’assessore di Pelago Giacomo Bracaglia, poi alla Consuma per la bella iniziativa ’Il Ciclismo e i suoi Eroi - dalle biciclette d’epoca alle salite epiche del territorio fino al Tour de France’, organizzata da Daniele Piccioli.

Nell’occasione sono stati presentati i libri ’Franco Lotti racconta le corse e la sua vita’ di Bruno Confortini e ’Un Pirata in Cielo’ di Riccardo Clementi. Successivamente il trofeo è approdato al Museo Geo di Pontassieve, dove la responsabile Laura Bati e il vicesindaco Carlo Boni hanno promosso una serie di iniziative legate al ciclismo, dalla mostra di bici e cimeli di Franco Lotti, classe 1939 di Rufina ed ex ciclista professionista in forza alla Cynar nel 1964, fino all’esposizione della maglia gialla e della bici di Pogacar grazie a Massimo Gerbi di Bicipedia, in collaborazione con Colnago. Tra i pezzi di rara bellezza la bicicletta Colnago con cui Saronni vinse il Giro d’Italia nel 1983. Anche al Museo Geo sono intervenuti Riccardo Clementi e Guido Lotti con i loro libri storici. Presentata la ciclostorica “La Leonessa” in programma il 27 e 28 aprile in Valdisieve.

F. Que.