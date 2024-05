Ciclismo: 34 squadre e 202 atleri al Gp Lari-Città delle Ciliegie

Lari,17 maggio 2024 - Una sfida attesissima presente anche il commissario tecnico della Nazionale azzurra Under 23 Marino Amadori, la quinta edizione del Gp Lari-Città delle Ciliegie, in programma domani sabato 18 maggio patrocinata dal comune di Casciana Terme Lari. Alla gara valida anche per il Trofeo Alvaro Bacci e per il Memorial Cappellini organizzata dalla Juventus Lari sono infatti iscritti 34 formazioni delle quali 10 Continental ovvero team che in determinate gare, possono gareggiare anche con i professionisti per ul totale di 202 atleti. Tra le formazioni più attese la MBHBank Colpack Ballan, la Zalf Euromobil, General Store, CTF, Work Service, Trevigiani Energia Pura Marchiol, Team Technipes InEmiliaRomagna, Sissio Team, Gallina Lucchini Ecotek la toscana Hopplà Petroli Firenze, la squadra spagnola della PC Baix Ebre con gli atleti russi, quella messicana della A.R. Monex, il Velo Club Mendrisio. Il numero uno sulla maglia sarà per Francesco Parravano dell’Aran Cucine Vejus, quale vincitore dell’edizione 2023. Il ritrovo è previsto a Perignano presso il Centro Culturale “Sandro Pertini”, presentazione della squadre e partenza ufficiale da via A.Gramsci. Tre giri pianeggianti attorno a Perignano in avvio, quindi il primo passaggio dall’arrivo di Lari, per iniziare un circuito da ripetere 5 volte, più quello finale che interessa Casciana Alta, Parlascio e Colle Montanino. In tutto 162 km con partenza alle ore 13 ed arrivo attorno alle ore 17 in Piazza XX Settembre in leggera salita. Antonio Mannori