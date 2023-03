Chianti Nord e Cubino show

Nel girone E sono Chianti Nord e Cubino le squadre del giorno: ottengono due importanti vittorie e tornano in lotta per i play off. Nel Chianti Nord a decidere è il gol del fantasista Merola che permette alla squadra di Strada in Chianti di espugnare Pergine. Il Cubino è trascinato ancora una volta da Niccolò Geri, che segna una doppietta ed è il migliore in campo della formazione allenata da Bonciani. Il Galluzzo è poco concreto e accorcia le distanze solo nel finale con Leporatti.

Al vertice della classifica continua a volare il Fiesole trascinato dai gol di bomber Gigli e capitan Martongelli. La Castelnovese è andata a segno con Lanzi e recrimina per un gol annullato. Prova di forza di una strepitosa Settignanese che si consolida al secondo posto e batte 3-1 il Bibbiena terzo in classifica. Per i locali reti di Barnabani, Milanesi ed un autogol; per il Bibbiena a segno Mattesini. Il primo tempo era finito 2-0 per la Settignanese. Colpo grosso del San Clemente che fa suo il derby con l’Incisa per 3-0 con due gol di Nuti e Tonielli. Bene anche il Belmonte che grazie alla doppietta di Tozzi sconfigge 2-0 il Rassina. Il Vaggio passa 1-0 a Capolona.

Nel girone D continua la fuga della Sestese che batte 2-0 il Legnaia con gol di Ermini e Cutini. Cede il passo il Cerbaia sconfitto in casa dal Malmantile 2-1; mentre Novoli e Sancascianese conquistano brillanti successi. La Sancascianese sconfigge 4-1 il Rinascita Doccia con a segno Pratesi, Penzo, Lumachi e un autogol. Il Novoli vince 2-0 alla Ginestra con Tommaso Ferraioli giocatore decisivo. Pari ricco di emozioni fra Isolotto e Gallianese: 2-2 con doppietta di Marangon per i locali. Lo Sporting Arno prevale 1-0 sul Casellina.

Francesco Querusti