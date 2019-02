Firenze, 13 febbraio 2019 - "Indossare la fascia di capitano della Fiorentina per la mia giovane età è un onore assoluto, e poi ovviamente per noi la fascia rappresenta un simbolo di una persona che non c'è più, Davide Astori. Portarla in campo è un onore ed una fonte di orgoglio che mi aiuterà a dare ancora di più".

Lo ha detto Federico Chiesa a margine di una sua sessione di autografi in corso di svolgimento al 'Fiorentina store' a Campi Bisenzio (Fi), con l'attaccante gigliato che domenica prossima sarà a Ferrara contro la Spal capitano della formazione viola stante l'infortunio di German Pezzella.

"Secondo me abbiamo fatto una grande prestazione di squadra contro il Napoli, abbiamo visto anche durante la partita che loro si sono dimostrati una formazione veramente tosta, con il loro possesso palla e le loro giocate individuali ci hanno messo veramente in difficoltà - ha aggiunto Chiesa - Noi siamo stati bravi a tenere e a portare a casa un punto importante. Poi ovviamente siamo molto dispiaciuti per l'infortunio occorso al nostro capitano, Pezzella. Gli mando un augurio di pronta guarigione, è determinante nella nostra squadra, un leader vero, ed in campo ci da' una mano. Lo si è visto contro il Napoli, rimanendo in campo, seppur infortunato e zoppicante, a battagliare con noi. Questo ci ha dato un segnale importante ed aiutato la squadra a non mollare fino alla fine".

