Basket, il Pino punta ai playoff di Serie B. Sabato arriva Omegna

Firenze, 6 ottobre 2021 - Presentazione in Comune per il Pino Basket Firenze. Dopo Olimpia Legnaia e Pallacanestro Femminile Firenze, oggi è toccato alla prima squadra maschile di Firenze ricevere l'abbraccio dell'amministrazione comunale.

Un abbraccio arrivato in ritardo rispetto all'avvio della stagione. Targato per il terzo anno consecutivo All Food Enic, il Pino infatti ha già iniziato il cammino nel campionato di Serie B. E non lo ha iniziato nel migliore dei modi visto il pesante ko (77-57) rimediato sul parquet di Vigevano. Da sabato però si volta pagina: alle 18.30 al PalaCoverciano infatti è in programma la 'prima' casalinga contro la Paffoni Omegna. Un big match che porta con sé già l'operazione riscatto.

All'incontro di Palazzo Vecchio ha preso parte la dirigenza biancorossa, capitanata dal presidente Luca Borsetti, accompagnato da due sostenitori nonché titolari di due aziende da sempre al fianco del Pino come Stefano Gabbrielli (Enic) e Leonardo Bartoletti; presenti anche alcuni giocatori (Vieri Marotta, Lorenzo Passoni, Davide Poltroneri, Lorenzo Merlo, Valerio Staffieri e Marco Di Pizzo), il tecnico Iacopo Venucci, gli assistenti Filippo Miniati e Lapo Salvetti, e il preparatore atletico Carlo Laface. A fare gli onori di casa per il Comune l'assessore Cosimo Guccione.

Dopo la qualificazione ai playoff della passata stagione, l'obiettivo della All Food Enic è quello di qualificarsi nuovamente per la post season.