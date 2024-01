Atletica toscana, la festa a Palazzo Vecchio

Firenze, 24 gennaio 2024 – Festa dell’atletica toscana promossa dal Comitato regionale della Fidal nel Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio. Sono state premiate le società che si sono distinte in ambito regionale e nazionale, gli atleti delle categorie agonistiche e promozionali che hanno vinto titoli italiani e ottenuto primati o migliori prestazioni regionali, gli atleti della categoria master che hanno conquistato la medaglia d’oro in eventi internazionali, gli atleti che si sono distinti nelle classifiche del Gran Prix di Cross 2022-2023.