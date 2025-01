All’Isolotto torna la Maratonina della Befana

Firenze, 3 gennaio 2025 – Grande attesa per la nuova mezza maratona che si correrà il giorno dell’Epifania a Firenze, nel quartiere dell’Isolotto.

Con partenza e arrivo in via Pio Fedi, presso la sede dell'Up Isolotto, l'evento si affianca alla storica corsa di 13 chilometri, erroneamente chiamata "maratonina" ma di fatto sempre caratterizzata da una distanza ridotta rispetto alla mezza maratona ufficiale. La Maratonina della Befana nacque nel 1975, quando la corsa su strada era ancora agli albori e ben lontana dalla popolarità e precisione odierne. All'epoca, termini come "maratona" o "maratonina" indicavano semplicemente una "gara di lunga lena", senza l'esigenza di certificare distanze precise con strumenti ufficiali.

Solo con le Olimpiadi di Londra del 1908 si stabilì la distanza ufficiale della maratona a 42,195 km, grazie al percorso che partiva dal castello di Windsor e terminava sotto la tribuna reale dello stadio di Londra. Da allora, questa misura è rimasta invariata, divenendo un punto di riferimento mondiale. Un richiamo storico significativo è legato anche alla Maratona di Atene, considerata la più autentica per la sua connessione con la leggendaria corsa dell’emerodromo Fidippide.

La sua impresa, narrata come simbolo di dedizione e sacrificio, lo vide percorrere enormi distanze in un solo giorno: prima per chiedere aiuto a Sparta, poi per tornare a Maratona, prendere parte alla battaglia e infine annunciare la vittoria ad Atene, dove si spense per lo sfinimento. Questo mito fondante sottolinea il legame profondo tra corsa e storia, un legame che ancora oggi ispira podisti di tutto il mondo. Tornando all’Isolotto, l’evoluzione della corsa riflette i cambiamenti culturali e tecnici del podismo. Se negli anni '70 una distanza di 13 km poteva tranquillamente essere chiamata "maratonina", oggi i puristi, armati di Gps e regolamenti, pretendono una precisione millimetrica.

Proprio per celebrare il 50° anniversario, gli organizzatori hanno deciso di offrire ai podisti la possibilità di correre una vera mezza maratona da 21,097 km, affiancando questa novità alla tradizionale gara di 13 km. Andrea Grassi, presidente dell’Up Isolotto, ha risposto così alla domanda se questa distanza verrà mantenuta anche in futuro: “L’organizzazione di una mezza maratona richiede un impegno notevolmente maggiore rispetto alla gara storica. Le esigenze di viabilità, la conformazione del territorio e l’aumento delle regole di sicurezza rendono tutto più complesso. Per ora, il 6 gennaio 2025 rappresenterà un’occasione unica e irripetibile per correre questa novità, accanto alla classica distanza di 13 km”.

Un evento che promette di unire tradizione e innovazione, rendendo omaggio a mezzo secolo di storia podistica nel cuore di Firenze.