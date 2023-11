Allievi in partenza . Manuele Migheli approda a Cantù

Il promettente allievo fiorentino Manuele Migheli lascia la Toscana per il team lombardo GB Junior Pool Cantù, dove debutterà come juniores nel 2024. La Polisportiva Monsummanese a metà stagione 2023 aveva annunciato l’accordo poi saltato per ragioni non rese note. Qualche altro team toscano aveva mostrato interesse ed attenzione per Migheli non andato a buon fine, ed alla fine contattato da società di altre regioni, Manuele ha finito per trasferirsi in Lombardia. Un altro atleta toscano che lascia la Toscana, lasciando rimpianti e qualche riflessione.