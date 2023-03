Affrico, arriva Prosperi Biscioni ds a Peretola

Importante novità nello staff direttivo e tecnico dell’Unione Sportiva Affrico. Cristian Prosperi, centrocampista e bandiera del calcio toscano, è il nuovo caposezione calcio della società del Campo di Marte. Prosperi è anche calciatore della squadra di Promozione e responsabile dell’area tecnica del settore giovanile del club bianco celeste. Prosperi guiderà un sezione calcio in crescita che conta oltre 500 tesserati, una scuola calcio che opera sui tre impianti della società e una prima squadra in Promozione in lotta per salire di categoria. "Ringrazio tutta la dirigenza della società - afferma Prosperi - per la fiducia dimostrata nei miei confronti. Avrò come obiettivo quello di contribuire, insieme allo staff ed ai collaboratori, di confermare e migliorare gli ottimi risultati raggiunti in questi anni, puntando alla crescita del movimento finalizzata alla valorizzazione di ogni singolo tesserato biancoblceleste". Prosperi prenderà il posto di Paolo Santinelli, che ha lasciato la direzione per motivi personali.

Lorenzo Biscioni è il nuovo direttore sportivo del Real Peretola, sodalizio fiorentino partecipante al girone G del campionato di Seconda categoria. La dirigenza ha ufficializzato la nomina nelle ultime ore, investendo Biscioni di un altro ruolo all’interno della società, che si accorpa a quello preesistente di centrocampista esperto, della rosa allenata da Simone Bertini. Biscioni, commercialista, oltre 70 presenze in serie D con la Sestese, prima di scendere di categoria per concludere gli studi in economia e approdare in Prima categoria al Comeana. Ora è al Real Peretola da questo campionato e al termine della stagione lascerà il campo per dedicarsi solo alla scrivania. Una società con progetti ambiziosi che ha in gestione l’impianto sportivo, ex Esselunga, in via Pistoiese e vuol essere un punto di riferimento del territorio e in particolare del rione di Peretola.

Francesco Querusti