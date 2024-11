A Campi Bisenzio torna la "30 'n Piana”

Campi Bisenzio, 2 novembre 2024 – Domenica 3 novembre torna la "30 'n Piana" di Campi Bisenzio dopo un anno di sosta forzata per l'alluvione che ha flagellato la zona, ed è sold out, ma in via eccezionale gli organizzatori daranno a tutti l’opportunità di partecipare e di vivere l’emozione di questa gara simbolo. Il percorso di 30 km si snoda nella piana campigiana, una prova ideale per chi sta preparando una maratona, come la Firenze Marathon, ormai alle porte.

La partenza e l’arrivo sono fissati nel cuore di Campi, nella centralissima Piazza Dante, promettendo una giornata di sport e festa che coinvolgerà non solo i podisti, ma anche gli spettatori, rendendo la città protagonista di un evento di grande valore. Oltre alla corsa, l’evento mette in primo piano la solidarietà: la ETS "Regalami un sorriso", in collaborazione con Atletica Campi, Associazione Tennis 2 Emme e Basket Campi, ha contribuito all’acquisto di un defibrillatore, già installato presso la nuova tensostruttura accanto alla pista di atletica Emil Zatopek. Durante l’evento, la "Regalami un sorriso" si occuperà del servizio fotografico, con l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere iniziative benefiche.