In tremila iscritti alla corsa podistica 100 km del Passatore

Firenze, 10 aprile 2024 - Sono 3.000 i concorrenti confermati dall'anno scorso che disputeranno il 25 e 26 maggio la 49/a edizione della 100 chilometri del Passatore - cancellata nel 2023 causa l'alluvione che ha colpito la Romagna, in particolar modo la città di Faenza e comuni limitrofi - sul tracciato che collega la città di Firenze a quella di Faenza. Diversi gli atleti in gara come il vincitore della Cento '19 Marco Menegardi, il recordman Giorgio Calcaterra e di Nikolina Sustic, quest'ultima star in campo femminile. Decine sono le nazioni estere rappresentate al 'Passatore': Usa, Brasile, Gran Bretagna, Germania, Ucraina, Russia, Giappone, Francia, Paesi Bassi, Finlandia, Svizzera, Spagna, Polonia, Capo Verde, Portogallo, Romania, Perù, Filippine, Irlanda, Repubblica di Cina, Albania, Colombia, Slovenia, Lituania e Repubblica di Moldavia.