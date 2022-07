Leonardo di Caprio a Firenze: visita agli Uffizi, "Il mio nome in onore di Da Vinci"

Firenze, 19 luglio 2022 - Leonardo Di Caprio a Firenze. Il popolare attore di Hollywood (che è arrivato alla clamorosa cifra di 54 milioni di follower su Instagram) ha visitato il capoluogo toscano. E si è immerso nell'arte e nella storia fiorentina. Tappa fondamentale quella al Museo degli Uffizi, dove il direttore della struttura Eike Schmidt ha illustrato alcuni dei capolavori custoditi. Di Caprio era accompagnato dai genitori in questa visita in Italia e in Toscana.

L'attore si chiama Leonardo perché la madre visitò gli Uffizi proprio mentre era incinta di colui che diventerà poi un'icona del cinema. Di fronte all'Annunciazione di Leonardo Da Vinci rimase estasiata, tanto che decise che a quel figlio che aveva in grembo avrebbe messo il nome di Leonardo. Di Caprio e i genitori si sono poi soffermati di fronte a altri capolavori ma in particolare davanti alla Minerva e il Centauro di Botticelli.

Seconda tappa a Palazzo Vecchio. Di Caprio ha incontrato il sindaco Dario Nardella, che poi su Instagram ha postato una foto della firma e della dedica dello stesso attore sul libro degli ospiti. "Grazie per questa incredibile esperienza", ha scritto Di Caprio sul libro degli ospiti, ringraziando così la città.