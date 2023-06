Sorgane, l'allarme sicurezza dei residenti: "Vogliamo un presidio fisso di polizia"

Firenze, 21 giugno 2023 - I residenti di Sorgane hanno partecipato numerosi all'incontro con il consigliere comunale della Lega Massimo Sabatini, dei consiglieri di Quartiere 3 Lega, Barbara Nannucci e Alessio Di Giulio.

"Ieri sera – spiega la nota a seguito dell’iniziativa – i residenti di Sorgane hanno avuto l'opportunità di testimoniare il loro pensiero e i loro timori verso la stato della Foresteria Pertini e i nuovi arrivi. Ci siamo riuniti al giardino davanti alla Sede del Quartiere 3 poiché solo ieri, nel tardo pomeriggio, l'Arci ha ritirato il precedente permesso accordato chiamando a motivo “possibili problemi di sicurezza”. Un enorme autogol visto che i cittadini si sono sentiti esclusi dal proprio quartiere ed hanno risposto con educazione ed eleganza facendo una riunione pubblica all’aperto assai più ordinata di certe riunioni ideologiche dove vigono i diktat. Un complimento al civismo della gente di Sorgane. Dunque, circa 100 persone hanno parlato liberamente con toni civili, e nel pieno rispetto di tutti, dei problemi di un quartiere che questa amministrazione ha accentuato nel tempo. Se i residenti vedono Sorgane come la "discarica dei problemi della città", forse qualche distacco fra Giunta e popolazione è in atto. Nessuno è contro l'accoglienza – prosegue la nota – anzi quando si è parlato della popolazione Ucraina, quella stessa gente di Sorgane ha aperto all’aiuto. Non si capisce perché quei profughi (diventati nuovi cittadini) siano stati spostati. Cosa ben diversa prendere in Foresteria 70 peruviani provenienti da quella occupazione abusiva e piena di violenza che ha caratterizzato l'ex Hotel Astor. Un padre ha chiesto certezze circa “la non presenza fra di essi di chi ha partecipato agli atti violenti all’Astor”. Nessuno sa dargliele. È un dato di fatto, che deve far riflettere chi ha gestito con tempi lunghi le occupazioni. E chi oggi non vuol vedere i timori che le famiglie vivono. D'altronde la cronaca degli ultimi mesi e giorni parla da sola. Per questo ieri sera i cittadini hanno chiesto a gran voce, e la Lega se ne fa da subito promotrice, di un presidio fisso della Polizia Municipale davanti alla Foresteria in modo da rendere la vita delle famiglie residenti più tranquille", concludono gli esponenti della Lega.

