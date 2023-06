Dall’ex hotel Astor a Sorgane, residenti in agitazione

Firenze, 19 giugno 2023 – I residenti di Sorgane lanciano l’allarme: gli ex occupanti dell’ex hotel Astor alla foresteria Pertini preoccupano i cittadini. Se ne parlerà martedì 20 giugno alle 21,15 al circolo di Sorgane in via del Tagliamento 2. Nell’incontro tra i cittadini e i consiglieri comunali e di quartiere, si parlerà di foresteria Pertini, che adesso è anche albergo per ex occupanti dell’ex hotel Astor. Ma anche di rifiuti e fallimento del ‘porta a porta’, e del degrado di strade e giardini.

arbara Nannucci, consigliera comunale di Quartiere tre, spiega la situazione: “Appena saputo che il quartiere accoglierà queste persone, che per il caso della piccola Kata sono balzate all’attenzione della cronaca, i residenti si sono preoccupati e ho ricevuto tante chiamate. La foresteria Pertini si trova tra un asilo nido e una scuola elementare, i cittadini hanno paura. Già dal primo dicembre al primo maggio la struttura accoglie i senza tetto per l’emergenza freddo, anche se di senza tetto ne arrivano pochi. Gli ospiti sono soprattutto stranieri, e non mancano le risse tra di loro, con casi di accoltellamento: e poi c’è il problema dei bivacchi, del degrado, ci sono stati anche furti nelle cantine. Un momento di tranquillità il quartiere lo ha vissuto solo quando sono state accolte le donne e i bambini ucraini, un certo tipo di accoglienza è ben visto dal quartiere. Ma ora, con questi nuovi ospiti, le persone non sono tranquille. Come Lega chiederemo a Prefetto e Comune di aumentare il presidio di polizia municipale e forze dell’ordine”.