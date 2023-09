Signa, uomo scomparso nel lago: annullato l'evento “Eliche, Lanterne e Musica”

Signa (Firenze), 16 settembre 2023 - Per agevolare le operazioni di ricerca dei soccorritori che stanno cercando un uomo di 43 anni di nazionalità cinese scomparso in uno dei laghi in via dei Renai nel comune di Signa mentre stava viaggiando a bordo di una canoa, la manifestazione “Eliche, Lanterne e Musica” è interamente annullata e rinviata a data a destinarsi. La decisione degli organizzatori, accolta favorevolmente dall’Amministrazione comunale e dalle forze dell’ordine, si è resa necessaria per rispetto della situazione. L'uomo è scomparso mentre stava viaggiando a bordo di una canoa sul lago Borgioli, che si trova proprio accanto al parco dei Renai. E’ il luogo dove si allenano le Dragon Boat e le moto d’acqua. Secondo una prima ricostruzione, pare che durante un allenamento un’imbarcazione si sia ribaltata. Tutti gli atleti tranne uno sono riemersi e per questo lo stanno ancora cercando. I sommozzatori stanno anche effettuando la scansione strumentale del fondo del lago dall’imbarcazione con il Didson, uno strumento che permette di individuare target, che vengono successivamente verificati con l'immersione. Le ricerche proseguono senza sosta.

