Raccordo Siena-Firenze: caos a San Casciano per la chiusura improvvisa del tratto

San Casciano Val di Pesa, 10 gennaio 2023 – Mattinata di gravi disagi per il traffico sull’Autopalio. Con i pendolari intrappolati nel traffico a causa della chiusura del tratto fra San Casciano Nord e San Casciano Sud in entrambe le direzioni.

Il motivo? Problemi tecnici per il cantiere che avrebbe dovuto chiudere alle 6 del mattino e che invece è stato attivo fino a mezzogiorno. Bloccando appunto il tratto, che in origine doveva restare chiuso solo per la notte.

Dunque, per tutta la mattina, in direzione Siena è rimasta l’uscita obbligatoria a San Casciano Nord con rientro a San Casciano Sud. In direzione Firenze, uscita obbligatoria a San Casciano sud e rientro a San Casciano nord. All’ora di punta, intorno alle otto, si sono formate lunghe code con aggravio di traffico anche per la viabilità secondaria.

Solo a mezzogiorno, quando il tratto è stato riaperto, la situazione è tornata lentamente alla normalità. Ma l’episodio conferma i problemi quotidiani di un’arteria molto importante per gli spostamenti ma tormentata da mille intoppi.