Scatta alle Cascine, Lions e Leo toscani donano un muletto al Banco Alimentare

Firenze, 26 luglio 2023 – Ha raggiunto un ottimo risultato Scatta alle Cascine, la corsa podistica di beneficenza che ogni anno, dal 2013, è organizzata dai Club Lions e Leo del Distretto 108 LA della Toscana, giunta all’undicesima edizione.

“Quest’anno – spiega Daniele Greco, presidente di Scatta alle Cascine, socio Lions e avvocato - abbiamo ricavato dalla nostra manifestazione 11000 euro che vanno in grandissima parte all’Associazione Banco Alimentare della Toscana Onlus, con un contributo di mille euro per l’Associazione MaratonAbili Onlus e di 1290 per la Lions Club International Foundation”.

L’obiettivo di ‘Scatta alle Cascine’ era raccogliere fondi per acquistare un muletto per dotare il Banco Alimentare di un pratico supporto per caricare merci congelate da consegnare alle organizzazioni sul territorio che forniscono alimenti alle famiglie bisognose.

Un dono prezioso il cui service è stato consegnato durante la serata conclusiva della manifestazione che si è tenuta nella sede del Banco Alimentare alla presenza dei vertici dei Lions Club coinvolti nell’iniziativa del Vice presidente del Banci Alimentare Natale Bazzanti e del direttore Irene Cappella. “Alla serata – aggiunge Daniele Greco – erano presenti alcune delle associazioni che ci hanno aiutato a realizzare la manifestazione, tra cui la podistica Isolotto col Presidente Andrea Grassi l’Arciconfraternita di Parte Guelfa rappresentata da Gabriele Malquori e Noemi Salvati, i Maratonabili onlus e l’Associazione Regalami un Sorriso con Piero Giacomelli. La manifestazione si compone di un concorso fotografico (la cui premiazione dei migliori scatti relativi ai temi “Alimentiamo le speranze: il valore del cibo” e “Oasi verdi di città e borghi” si è tenuta il 24 maggio nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio) e di una gara podistica molto partecipata che si è svolta il 23 aprile scorso.

Nel corso della giornata della gara sono state anche effettuate visite per la prevenzione del diabete e del tumore del cavo orale e abbiamo dato spazio ad altre associazioni del territorio. Il 24 marzo abbiamo avuto una apericena di presentazione grazie agli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario di Firenze e per la somministrazione gli studenti dell’Istituto Alberghiero Buontalenti. È stata una bella esperienza, i ragazzi hanno preparato una apericena con l’apporto delle derrate alimentari da loro coltivate, apericena che ha contribuito alla raccolta economica per il services. In tutte le edizioni complessive ‘Scatta alle Cascine’ ha consentito di raccogliere oltre 77mila euro di service”.

E già si guarda all’anno prossimo: “Abbiamo tenuto nei giorni scorsi l’ultimo consiglio direttivo – conclude Greco - ed è stato eletto nuovo presidente il Lions Stefano Vaglio”. Maurizio Costanzo