Santa Maria Novella, operaio cade in una buca del cantiere

Firenze, 21 marzo 2023 - Un operaio questa mattina è caduto in una buca di un cantiere in corso in piazza Ottaviani, nella zona Santa Maria Novella. I vigili del fuoco della sede centrale di Firenze, intorno alle 8 di questa mattina, non appena arrivata la richiesta di aiuto, sono intervenuti per il recupero.

I vigili del fuoco per liberare l'uomo, che è stato trovato in una buca di circa 2 metri, si sono serviti di una manovra speleo-alpina-fluviale. L'operaio è stato affidato ai sanitari inviati dal 118. Sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto e chiarire eventuali responsabilità della vicenda. Notizia in aggiornamento.