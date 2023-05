San Jacopino, notte di paura: a fuoco due cassonetti e un'auto

Firenze, 4 maggio 2023 - E' stato un risveglio amaro per gli abitanti del fazzoletto di città che da San Jacopino arriva fino a Novoli. Cassonetti e auto in fiamme, macchine distrutte e l'ennesimo colpo firmato dalla banda del tombino. Il tutto in una notte. Il tutto in poche centinaia di metri quadrati. Quando si sono svegliati i residenti quasi non riuscivano a credere ai propri occhi: i vetri ovunque, le auto con gli specchietti divelti e i cassonetti a fuoco.

Tutto è cominciato al bar di via Toselli. Ignoti, molto probabilmente con un tombino, hanno infranto la porta e si sono intrufolati all'interno portando via il fondo cassa e lasciando al proprietario ingenti danni per la riparazione dell'ingresso. Almeno due, invece, i cassonetti in fiamme: per la precisione in via Monteverdi e in via Galliano, mentre in via Doni ad andare a fuoco il parcometro.

In via Bellini, dieci le auto danneggiate con vetri spaccati e finestrini divelti. In via del Ponte alle Mosse non è andata meglio: una macchina e almeno tre biciclette a fuoco. Ma il bilancio è solo parziale. “Noi non ne possiamo veramente più – si sfoga Simone Gianfaldoni, presidente Cittadini attivi San Jacopino -, il nostro quartiere è ostaggio di vandali e balordi. Dalle prime ore dell'alba arrivano segnalazioni di macchine o cassonetti danneggiati. Noi ringraziamo le forze dell'ordine per la loro presenza ma a questo punto non basta più. Non siamo noi a dirlo ma i fatti, quanto successo questa notte”.

Proprio la settimana scorsa il comitato Cittadini attivi San Jacopino ha organizzato un'assemblea alla presenza delle istituzioni proprio per chiedere maggiore attenzione. "Negli anni sono stati fatti dei progressi - concludono - ma siamo punto e a capo".

Sul posto la polizia che sta visionando le telecamere di video sorveglianza

