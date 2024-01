Spaventosa rissa a Sesto Fiorentino: cinque uomini in ospedale

Sesto Fiorentino, 28 gennaio 2024 – Una rissa, probabilmente tra nordafricani, è scoppiata all'alba a Sesto Fiorentino, vicino a Firenze. Il bilancio è di cinque feriti trasportati in vari ospedali di Firenze verosimilmente colpiti con cocci di vetro e bastoni; uno solo in prognosi riservata. L’età dei coinvolti è compresa tra i 20 e 30 anni. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Signa