Firenze, ecco il Rinascimento del Gusto: una giornata per la città firmata Iginio Massari

Firenze, 14 maggio 2025 – L’Associazione Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana (Apei), presieduta dal maestro Iginio Massari, presenta il suo annuale seminario pubblico: un evento dedicato all’alta pasticceria italiana e alla celebrazione del “Rinascimento del Gusto”.

L’appuntamento, organizzato con la collaborazione di Confcommercio Firenze, è in programma domenica 18 maggio a Firenze, dove maestri pasticceri, esperti del settore e appassionati si ritroveranno per una giornata all’insegna della condivisione e della scoperta.

Cuore dell’evento sarà il chiostro maggiore di Santa Maria Novella che, dalle 15 alle 19, si trasformerà in un autentico tempio del gusto. Dodici postazioni di Maestri dell’Alta Pasticceria e della Gelateria presenteranno pièce artistiche e creazioni mignon ispirate al tema “Rinascimento del Gusto”. I visitatori (ingresso gratuito su invito fino a esaurimento posti) potranno degustare queste prelibatezze utilizzando i "fiorini” ricevuti all’ingresso.

La Nazione partner dell’evento: il coupon per l’ingresso

Il tema del Rinascimento non sarà soltanto un fil rouge gastronomico, ma anche un omaggio alla storia e alla cultura fiorentina. La Nazione, media partner dell’iniziativa insieme a Lady Radio, regala ai propri lettori l’ingresso all’evento.

Ottenerlo è semplice: giovedì 15 maggio, venerdì 16 maggio e sabato 17 maggio La Nazione, sull’edizione di Firenze, pubblicherà un voucher da ritagliare. Il coupon potrà essere presentato alla portineria de La Nazione in viale della Giovine Italia 17, aperta giovedì, venerdì e sabato dalle 9 alle 20 (domenica dalle 9 alle 16), oppure presso la sede di Confcommercio Firenze in piazza Annigoni 9/D, giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 9 alle 13. Presentando il coupon si potrà ritirare un invito valido per due persone. Ogni coupon dà diritto a un solo invito e non sono ammesse fotocopie. L’ingresso all'iniziativa è gratuito in due fasce orarie: dalle 15 alle 17 e dalle 17 alle 19.

Nel segno della tradizione

La giornata sarà arricchita da un programma che abbraccia varie espressioni dell’arte e della tradizione. Sono previsti momenti dedicati all’Antico Calcio Fiorentino, alle rappresentanze degli Antichi Mestieri Fiorentini e di Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana. Un’attenzione speciale sarà rivolta anche alla formazione. Sarà presente una delegazione del Compartimento giovani della Federazione italiana Cuochi, guidata da Domenico Anglani, insieme a studenti delle scuole alberghiere, per favorire lo scambio di conoscenze. "Un’iniziativa – sottolinea la sindaca Sara Funaro – che unisce la valorizzazione dell’eccellenza a un importante gesto di solidarietà, perché la bellezza sia un patrimonio di tutta la nostra comunità".

La donazione

L’impegno sociale sarà un elemento centrale dell’evento. APEI donerà 3.000 pezzi di Panfrutto a realtà benefiche di Firenze: un gesto di solidarietà che rafforza il legame tra pasticceria e territorio.

Per il maestro Iginio Massari, presidente APEI, "il Seminario Pubblico di APEI sarà un evento unico, ma soprattutto un’occasione per celebrare l’eccellenza della pasticceria italiana, la ricchezza della cultura fiorentina e i valori del Rinascimento". "Firenze si conferma capitale del gusto e dell’eccellenza artigianale – conclude il presidente di Confcommercio Toscana Aldo Cursano –. Questa iniziativa è un ponte fra tradizione e innovazione, tra sapere antico e creatività moderna".

Nel refettorio del chiostro di Santa Maria Novella, sarà allestita una mostra di undici pezzi inediti di uova in cioccolato del maestro Nicola Giotti, sempre a tema Rinascimento del Gusto, col patrocinio del Comune di Giovinazzo. La stessa area ospiterà aziende partner di Apei con momenti di degustazione e intrattenimento, offrendo un'esperienza multisensoriale a tutti i presenti.