Rinascente, anno record: il fatturato supera il miliardo nel 2023

Firenze, 14 marzo 2024 - "Il 2023 è stato un anno record per la compagnia, abbiamo sorpassato il miliardo di euro di fatturato, con una progressione percentuale di +16% sul 2022 e +14% sull'anno record 2019". Lo ha detto l'amministratore delegato di Rinascente Pierluigi Cocchini a margine di un nuovo format di eventi che ha preso il via a Firenze tra ieri e oggi nel department store di piazza della Repubblica: shopping serale su invito per circa 2000 ospiti con l'obiettivo anche di sostenere la Fondazione radioterapia oncologica onlus (a cui sarà donato il 10% del ricavato dalle vendite della serata).

"È la prima operazione della novelle vague di questi eventi - spiega Cocchini -. Abbiamo scelto un evento più in stile party. Ma rifaremo operazioni di questo tipo, perché andiamo sempre più verso il concetto di una media company". Ovvero una collezione di 9 negozi in 8 città (due a Roma) che diventano luoghi in cui convivono intrattenimento, design, fashion, food e storia. Strategia, sostenuta dal rinnovamento degli store e del brand mix, l'introduzione di operazioni commerciali tematiche e la creazione di eventi speciali, che ha contribuito alla crescita del fatturato: nel 2023 tutti i 9 store hanno progredito a doppia cifra, così come sono cresciute tutte le categorie merceologiche (+28% l'accessorio luxury, +30% il beauty). Gli ingressi hanno raggiunto i 21 milioni di presenze fisiche, a cui si aggiungono ulteriori 20 milioni di visitatori sul sito e-commerce.

"Nel 2023 il department store di Firenze, totalmente riposizionato, ha superato i 30 milioni di euro. Nel giro di due anni c'è l'intenzione di raggiungere i 50 milioni di euro, quindi entro il 2026". Il department fiorentino segue l'andamento degli altri store: nell'anno appena concluso è cresciuta la presenza dei turisti stranieri (+10%), che rappresentano il 40% del fatturato. Al primo posto per acquisti ci sono i turisti europei, poi quelli Usa, seguiti da tutto il mondo arabo e i cinesi.