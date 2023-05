Regione Toscana: furto nella sede di via Pico della Mirandola

Firenze, 8 maggio 2023 - Quattro pc, una fotocamera e un videoproiettore è il bilancio provvisorio della refurtiva trafugata nel fine settimana negli uffici della Regione Toscana di via Pico della Mirandola dove ha sede la direzione lavoro, che si occupa di vertenze sindacali e crisi aziendali.

A dare l'allarme stamattina, è stata una custode. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica, che sta indagando sulle modalità di accesso dei ladri nel palazzo. Nel sopralluogo non sarebbero stati trovati segni di effrazione a porte e finestre. I malviventi hanno messo a soqquadro armadi e cassetti portando via i personal computer e altre apparecchiature tecniche di proprietà della Regione Toscana. Pochi giorni prima un altro furto era stato messo a segno durante il ponte del 25 aprile negli uffici di via della Mirandola. Anche in quel caso, i ladri avrebbero trafugato alcuni pc. Il furto fu scoperto e denunciato la mattina del 26 aprile.