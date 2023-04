Il 28 aprile 2001 nello spazio arrivò il primo turista cosmico della storia

Firenze, 28 aprile 2023 - Era il 28 aprile del 2001 quando spiccò il volo il primo 'turista' cosmico della storia. Si trattava di Dennis Tito, il miliardario imprenditore statunitense, che volò sulla Stazione spaziale internazionale pagando un ‘biglietto’ di andata e ritorno da 20milioni di dollari. Soggiornò per otto giorni nel laboratorio scientifico abitato da astronauti di diversi Paesi in orbita intorno al mondo. Volare nello spazio era un sogno che l'uomo inseguiva dai tempi di Icaro, ma che da quello storico 28 aprile, pagando una somma onerosa, si poteva realizzare. Dopo Dennis Tito, l'anno successivo toccò al papà del programma open souce Linux, il sudafricano Mark Shuttleworth, e nel 2005 all'americano Greg Olsen. La prima turista spaziale è arrivata sulla Stazione Spaziale nel 2006, era l'imprenditrice di origine iraniana Anousheh Ansari, mentre il record di due viaggi turistici in orbita, nel 2007 e nel 2009, spetta al papà dei principali software della Microsoft, Charles Simonyi, di origini ungheresi. Nel 2008 è stata la volta del creatore di videogiochi Richard Garriott e a chiudere la serie delle vacanze stellari è stato, nel 2009, il papà de Cirque du Soleil, Guy Laliberte, che sembra abbia pagato 60 milioni di dollari per viaggiare nello spazio. Dopo che il miliardario Dennis Tito aveva fatto da apripista, altri sette ‘turisti cosmici’ hanno volato dopo di lui, fino al 2009. È seguito poi un lungo intervallo dovuto all'andata in pensione dello Space Shuttle. Da quel momento solo la navetta russa Soyuz ha avuto l'esclusiva del trasporto di astronauti. Le cose sono cambiate con l'arrivo dei privati e il 2021 ha segnato un vero e proprio boom, con 14 turisti. La vacanza fra le stelle è durata appena dieci minuti per otto di loro che hanno affrontato i voli suborbitali a bordo della New Shepard della Blue Orign, mentre hanno trascorso 3 giorni sulla Stazione Spaziale i quattro che a hanno volato sulla Crew Dragon Inspiration4 della SpaceX. Dopo anni di sogni popolati da hotel in orbita, biglietti per la Luna e progetti di voli suborbitali, a distanza di anni e con una spesa molto onerosa, il turismo spaziale torna oggi ad affascinare. In fila naturalmente ci sono tanti super vip che attendono di essere i prossimi turisti cosmici, e di concedersi una vacanza super milionaria ed esclusiva. Nasce oggi Jessica Alba nata il 28 aprile del 1981 a Pomona, in California. Celebre attrice statunitense, star di fama mondiale. È anche un’imprenditrice di successo. Ha detto: "Il segreto per usare il potere è non usarlo affatto. Averlo è già abbastanza". Maurizio Costanzo