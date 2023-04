Accademia della Crusca, Paolo D’Achille eletto nuovo presidente

Firenze, 28 aprile 2023 - Claudio Marazzini, al termine dei tre mandati previsti dallo Statuto, ha lasciato l’incarico di Presidente dell’Accademia della Crusca che ricopriva dal 2014 ed è stato nominato Presidente onorario. Nuovo presidente dell’Accademia, dal 28 aprile, è stato eletto Paolo D’Achille, fino a oggi vicepresidente. “Ringrazio i colleghi e le colleghe per la stima e la fiducia dimostratami – ha dichiarato il nuovo Presidente, primo romano a ricoprire questo ruolo – e in particolare i presidenti onorari Claudio Marazzini, Nicoletta Maraschio e Francesco Sabatini, che hanno indirizzato l’attività della Crusca verso obiettivi al passo con il mutare dei tempi e con l’evolversi della sensibilità linguistica nazionale, rendendola nota anche al grande pubblico e al mondo della Scuola. Auspico che nei prossimi anni l’Accademia della Crusca prosegua sulla stessa strada: portare avanti le numerose attività già in corso; avviare nuovi progetti di ricerca e nuove iniziative dedicate all’italiano di ieri e di oggi (anche in cooperazione con altri enti e centri di ricerca nazionali e internazionali); rafforzare, in un momento storico certamente non facile, il proprio ruolo di punto di riferimento imprescindibile per quanto attiene alla lingua italiana; incrementare l’alta formazione in campo linguistico, la promozione e la diffusione della lingua italiana, sia in Italia sia all’estero; rispondere alle richieste provenienti dalla scuola, dalle istituzioni e dalla società”. Il nuovo Consiglio direttivo dell’Accademia è ora così composto: Paolo D’Achille (Presidente), Rita Librandi (Vicepresidente), Annalisa Nesi (Accademica Segretaria), Federigo Bambi e Rosario Coluccia (Consiglieri). Paolo D’Achille (Roma 1955, nome accademico: Integrale), socio dal 2011, Accademico ordinario dal settembre 2013, membro del Consiglio direttivo dal maggio 2017 e Vicepresidente dal giugno 2022. Professore ordinario di Linguistica Italiana presso l’Università Roma Tre. È stato presidente della Società Internazionale di Linguistica e Filologia Italiana (Silfi), segretario dell’Associazione per la Storia della Lingua Italiana (Asli), di cui in seguito ha coordinato la Sezione Scuola, membro del Comitato Esecutivo della Società di Linguistica Italiana (Sli). È membro del comitato direttivo di numerose riviste scientifiche. Storico della lingua italiana, si è occupato dei rapporti tra il parlato e lo scritto, della produzione semicolta, della lingua del melodramma, delle scritture esposte, di vari problemi di morfologia, sintassi e lessico. Ha studiato anche vari aspetti dell’italiano contemporaneo, occupandosi dei neologismi, delle varietà regionali di italiano, del linguaggio giovanile, di onomastica, delle idee linguistiche di Pasolini. Ha inoltre condotto ricerche sulla situazione linguistica romana e laziale dal Medioevo all’età moderna e del dialetto romanesco dall’Ottocento a oggi. Dal 2015 è responsabile del Servizio di consulenza linguistica dell’Accademia e direttore del periodico “La Crusca per voi”. Maurizio Costanzo