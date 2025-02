Il 25 febbraio la Premiata Pasticceria Bellavista di Salemme arriva a Scandicci

Firenze, 24 febbraio 2025 - Stasera 24 febbraio (ore 21:15) al Teatro Aurora di Scandicci, per il terzo appuntamento dell’edizione 2025 di Auroradisera – la rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo onlus e il Comune di Scandicci – va in scena Premiata Pasticceria Bellavista. Una commedia di Vincenzo Salemme con Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Marcello Manzella.

Lo spettacolo. Ermanno e Giuditta Bellavista sono i proprietari di una pasticceria che gestiscono assieme alla madre. La vicenda prende una piega drammatica quando Carmine, un senzatetto cieco a causa di un trapianto di occhi errato, svela un complotto di traffico di organi.

Con il suo aiuto, i fratelli pianificano l'omicidio della madre per ereditare la sua fortuna, ma la situazione si complica quando Carmine, dopo un nuovo trapianto, sembra incarnare la voce della defunta..Una commedia che esplora il tema della cecità, non solo fisica ma anche morale, in una società ipocrita e vigliacca, dove il riso amaro svela le crepe dell’umanità.

Vincenzo Salemme, con la sua scrittura ironica e tagliente, dipinge un mondo in cui la verità è difficile da affrontare e il tentativo di liberarsi dal passato non porta mai a una vera emancipazione. Ambientata in una pasticceria, la storia mescola dolcezza e tragedia, sottolineando il fatto che, sebbene possiamo cercare di sfuggire a ciò che ci ha plasmato, non possiamo mai farlo completamente.

