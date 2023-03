Prato, Dardust fa tappa col suo “Duality Tour” al Politeama

Dardust

Prato, 9 marzo 2023 - Dardust arriva sul palco del Politeama Pratese il 10 marzo alle ore 21 con “Duality”, il nuovo lavoro discografico pubblicato sul mercato internazionale da Sony Music Masterworks e Artist First lo scorso ottobre.



In occasione del Duality Tour 2023 l’artista pioniere della musica classica alternativa metterà in scena le sue due anime - piano solo ed elettronica - in un'esperienza live multidimensionale e unica, con effetti visivi spettacolari Dardust è Dario Faini, pianista italiano tra i più ascoltati al mondo della nuova generazione. La sua musica ha accompagnato eventi di richiamo internazionale come il Superbowl, l’Nba All Star Game, il Keynote Apple e il Flag Handover nella Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici di Beijing 2022, solo per citarne alcuni.



Autore e produttore d’eccezione ha firmato numerosi grandi successi italiani, vantando un palmarés di oltre 70 dischi di Platino e oltre 500 milioni di streams. Come compositore, ha realizzato il primo progetto italiano di musica strumentale che ha attraversato l’asse geografico musicale Berlino – Reykjavík: una trilogia discografica terminata con “S.A.D. Storm and Drugs” pubblicato sul mercato internazionale a gennaio 2020 da Sony Masterworks e Artist First. Negli ultimi due anni ha collaborato con artisti internazionali tra i quali Benny Benassi e Sophie and The Giants che lo hanno accompagnato sul palco del Pala Olimpico di Torino in occasione della sua performance alla 66edima edizione dell’Eurovision Song Contest.



Il 28 ottobre scorso ha pubblicato, sul mercato internazionale per Sony Masterworks e Artist First, “Duality” il suo nuovo lavoro discografico, un album doppio in cui ha deciso di separare le sue due anime: piano solo ed elettronica. Il 16 dicembre ha pubblicato “Dune (Space Suite)”, la nuova e inedita versione di uno dei brani contenuti nell’album”. Mentre nei precedenti album Dardust ha sempre cercato di unire il minimalismo pianistico con l'elettronica, creando un crossover a cavallo tra neoclassica e pop, in ‘Duality’ i due suoi regni vengono scissi in due esperienze parallele e allo stesso tempo convergenti. "Negli album precedenti – ha raccontato Dardust - il mondo emozionale del piano e il mondo più cognitivo dell'elettronica si sono sempre fusi creando nuove prospettive sonore e un crossover a cavallo tra neoclassica e pop. In questo step ho deciso invece di lavorare questi due aspetti come se fossero lavorati dai miei due emisferi separatamente. Bianco e Nero, Elettronica e Pianoforte". La parte in piano solo esprime la pura emozione e l'innocenza del pianismo contemporaneo attraverso l'osservazione della natura e il senso di improvvisazione più spontaneo a livello emozionale. Il lato elettronico simboleggia la parte razionale del nostro cervello, "l'ingegnere" che vive all'interno dell'artista. Le tracce sono state plasmate con una geometria sonora nuova legata a pattern, beats, sintetizzatori e mondi musicali appartenenti a stili diversi che si uniscono per dare vita a un nuovo tipo di racconto artistico. Molte delle sue date in programma nel tour 2023 sono già sold out.



