8 giugno 1959, la prima (e unica) volta in cui la posta viaggiò… via missile

Firenze, 8 giugno 2023 – Era l’8 giugno del 1959 quando venne eseguito il primo e unico test di trasporto via missile della posta. Il test venne condotto con un cruise sul quale vennero sostituite le testate nucleari con contenitori postali. Il missile che venne lanciato, sganciò con un paracadute i contenitori su New York. Ovviamente il carico non era di posta ordinaria, ma di posta commemorativa, appositamente preparata per l'occasione. L’esperimento riuscì perfettamente ma, nonostante questo, questo tipo di trasporto postale non venne mai più ripetuto. Dai papiri scambiati tra i faraoni fino ad arrivare alle Pec per comunicare con la pubblica amministrazione, sono cambiate le esigenze, le tecnologie e il formato dei contenuti per la corrispondenza ma non gli scopi: mettere in contatto in maniera sempre più tempestiva un mittente ed un destinatario separati nello spazio. A inventare la prima forma di ‘posta’ furono gli egizi. In Egitto sono stati rinvenuti involucri di argilla contenenti corrispondenza tra i faraoni e i principi di Babilonia e Mesopotamia. Ben 3.200 anni fa, dunque, i faraoni intrattenevano già una corrispondenza attraverso papiri che viaggiavano sul Nilo. In epoca medioevale la posta era un servizio riservato esclusivamente ai re, ai principi, ai grandi feudatari e alla Chiesa, mentre la corrispondenza tra privati era occasionale. Le università ed i monasteri, centri del sapere del tempo, avevano proprie reti di messaggeri. Nello specifico, la posta monastica era la più efficiente ed aveva una particolarità propria anche delle moderne e-mail: le risposte ad ogni missiva venivano cucite in calce a quella originale. Solo alla fine del Trecento prese il via la prima "rivoluzione postale" che iniziò a dare delle regole al servizio postale: contribuì ad istituire dei "corrieri ordinari", che partivano cioè in giorni prefissati, e portò all'introduzione delle stazioni di posta per il cambio dei cavalli. Dei veri e propri "uffici postali", dunque, che divennero efficientissimi grazie alla capillarità con cui erano diffusi. Bisognerà però aspettare il 9 ottobre del 1874 per vedere costituita l’Unione Postale Universale, l’agenzia delle Nazioni Unite per il settore postale con il compito di assicurare il sistema mondiale degli scambi postali, finanziari ed elettronici dei Paesi membri dell’Onu. Nasce oggi Marguerite Yourcenar nata l’8 giugno del 1903 a Bruxelles. Celebre scrittrice e poetessa francese, tra le altre opere, è stata autrice del libro capolavoro ‘Memorie di Adriano’. Ha scritto: “Fondare biblioteche è un po' come costruire ancora granai pubblici: ammassare riserve contro l'inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire”.