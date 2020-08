Mugello, 28 agosto 2020 - La campagna elettorale in Toscana del leader di Italia Viva, il fitto tour annunciato da Matteo Renzi per i prossimi quattro giorni, scatta in un luogo simbolico, Crespino sul Lamone, nel Comune di Marradi, nel luogo della strage nazista del luglio del '44. Una scelta precisa, come spiega l'ex premier: "La candidata della Lega, Ceccardi, ha detto che non importa essere antifascisti. Un'affermazione sbagliata, ingiusta e questo credo sia particolarmente vero in Toscana. Per cui abbiamo scelto uno dei punti piu' a nord della Regione, Crespino del Lamone, dove 44 civili sono stati massacrati dai nazisti. Lo abbiamo fatto per dare il segnale che qualsiasi progetto che guardi al futuro, ha bisogno di coltivare e consolidare la memoria". Per cui, prosegue, "se la candidata di Salvini viene qui a dirci che l'antifascismo non serve, noi diciamo che invece e' un pezzo fondamentale della storia di questa regione e che lezioni da Salvini e Ceccardi non ne prendiamo".

Renzi poi chiama in causa Salvini: "Al senatore Salvini auguriamo di cuore buon lavoro nella sua terra, ma credo che qui in Toscana si debba decidere noi e non sulla base della caciara, delle polemiche, delle discussioni, ma del merito". "Susanna Ceccardi - ha continuato il leder di Italia Viva - è una candidata che ha bisogno di Salvini per esasperare, per provocare, per cercare di affermare una battaglia nazionale. E ancor oggi Salvini parla di liberare la Toscana. I toscani sanno perfettamente che non ci facciamo mettere i piedi in testa da nessuno men che meno da chi viene a spiegarci cosa sono libertà e democrazia. Al senatore Salvini diciamo che qui in Toscana crediamo che si debba decidere noi, non sulla base della gazzarra, delle polemiche delle discussioni, ma del merito delle questioni. Se vince la Lega, i 37 miliardi del Mes li prendiamo o no? Cioè i soldi che servono alla nostra sanità , a comprare i termoscanner per le scuole, a fare mettere a posto gli ospedali, a dare più quattrini agli infermieri li abbiamo o no. Io credo che questa sia la battaglia e penso che Italia Viva porterà a Giani i consensi necessari per fare la differenza».