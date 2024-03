Firenze, la suggestione della Lega: “Vannacci consigliere comunale”

Firenze, 28 marzo 2024 – Per ora è solo una suggestione, un’idea. Che però potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni, ovvero quando la Lega sarà chiamata a chiudere la lista per elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Al generale Roberto Vannacci, oltre alle europee, il Carroccio potrebbe chiedere di correre anche per Palazzo Vecchio. Dell’eventualità se n’è già parlato nelle ultime riunione della segreteria provinciale del partito, ricevendo la benedizione di uno dei maggiori sponsor dell’ufficiale della Folgore, il vice premier Matteo Salvini. Una sorta di rivincita, quella di Vannacci (sospeso dal ministero della Difesa per 11 mesi), che dopo la pubblicazione del suo libro “Il mondo al contrario“ ha dovuto rinunciare al comando dell’Istituto Geografico Militare per essere trasferito a Roma a svolgere un incarico “non operativo“.

«Le due candidature non sono incompatibili – spiega un dirigente della Lega – e il nome del generale nella nostra lista potrebbe rappresentare un valore aggiunto che ci darebbe importanza e lustro". Ci sarebbe già stato un primo contatto per verificare la disponibilità di Roberto Vannacci, ora i leghisti attendono il suo via libera per annunciare l’acquisto che, di certo, non mancherà di creare polemiche in città e nei partiti, soprattutto di centrosinistra, che nell’agosto scorso chiesero al ministero il trasferimento immediato dell’ufficiale per quelle frasi contro i gay e femministe.

Gli altri nomi che potrebbero essere presenti nelle liste della Lega sono quelli di Giovanni Galli, attuale consigliere regionale, e l’ex sottosegretario fiorentino al ministero degli Affari esteri nel governo giallo-verde, Guglielmo Picchi (artefice dell’incontro tra Donald Trump e Matteo Salvini). Altro nome sul quale punterebbe Fdi, e che nelle ultime ore sta girando insistentemente nelle stanze del Comune, è quello di Achille Totaro, già consigliere comunale e regionale, ma anche parlamentare che non ha mai celato la sua forte passione per la politica e che ha, leggendo il suo curriculum, una conoscenza e una preparazione non indifferente rispetto all’ambiente istituzionale sia locale che nazionale. Insomma, nel centrodestra, che subito dopo Pasqua dovrebbe annunciare (finalmente) il candidato sindaco, qualcosa inizia a muoversi.

Subito dopo Pasquetta, infatti, nella sede di Porta al Prato di Fratelli d’Italia è convocata una riunione top secret della coalizione, indetta dal plenipotenziario della Meloni in Toscana Giovanni Donzelli, a cui parteciperanno parlamentari, consiglieri comunali e regionali, dirigenti di partito, per discutere delle prossime mosse da adottare ma soprattutto dei nomi da candidare alla presidenza dei 5 quartieri fiorentini. "Due le strategie sul tavolo: la prima punterebbe su militanti dei partiti, la seconda su big della politica o della società civile. Ma appena ci vedremo capiremo cosa accadrà, sperando che si arrivi anche a una definizione dei punti programmatici e all’ufficialità di Eike Schmidt come competitor di Sara Funaro e di tutti gli altri".