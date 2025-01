Firenze, l'assessore alla Cultura verso Milano: un posto nella Giunta Sala

Firenze, 8 ottobre 2021 - E' in procinto di traslocare nella Giunta Sala a Milano. Tommaso Sacchi, attuale assessore comunale alla cultura di Firenze, va verso l'incarico con lo stesso ruolo ma nel capoluogo lombardo. L'annuncio, secondo quanto appreso da fonti a Firenze, dovrebbe arrivare nella giornata di sabato direttamente dal sindaco rieletto Giuseppe Sala, che in queste ore sta formando la nuova giunta meneghina.

Al momento non sono state presentate dimissioni formali in Palazzo Vecchio da Sacchi che, peraltro, è in partenza per una missione istituzionale col Comune di Firenze a Dubai insieme al sindaco Dario Nardella. La missione dovrebbe essere l'ultima di Sacchi da assessore comunale fiorentino.

"Ci chiediamo - dice Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d'Italia nel Consiglio regionale toscano - se nella giunta Nardella sia rimasto qualcuno che ha a cuore Firenze. Siamo davvero stufi di questi amministratori che utilizzano la nostra meravigliosa città come vetrina per farsi conoscere, salvo poi scappare ad affermarsi (ed a guadagnare) da altre parti. Firenze ha bisogno di una classe politica che la ami e che quando entra a Palazzo Vecchio senta tremare le gambe per l'onere e l'emozione".