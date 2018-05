Palazzo Vecchio, "The State of The Union": Firenze cuore d'Europa. Le foto

1 | 16 Firenze, "The State of The Union" in Palazzo Vecchio (New Press Photo)

2 | 16 Firenze, "The State of The Union" in Palazzo Vecchio. Il presidente della Commissione europea, Claude Juncker (New Press Photo)

3 | 16 Firenze, "The State of The Union" in Palazzo Vecchio. Il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani (New Press Photo)

4 | 16 Firenze, "The State of The Union" in Palazzo Vecchio. Il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani (New Press Photo)

5 | 16 Firenze, "The State of The Union" in Palazzo Vecchio (New Press Photo)

6 | 16 Firenze, "The State of The Union" in Palazzo Vecchio . L'ex presidente del Consiglio, Mario Monti (New Press Photo)

7 | 16 Firenze, "The State of The Union" in Palazzo Vecchio. Il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani (New Press Photo)

8 | 16 Firenze, "The State of The Union" in Palazzo Vecchio. Il sindaco di Firenze, Dario Nardella (New Press Photo)

9 | 16 Firenze, "The State of The Union" in Palazzo Vecchio. Il presidente della Camera di commercio di Firenze, Leonardo Bassilichi (New Press Photo)

10 | 16 Firenze, "The State of The Union" in Palazzo Vecchio. Il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani (New Press Photo)

11 | 16 Firenze, "The State of The Union" in Palazzo Vecchio. Il presidente della Commissione europea, Claude Juncker (New Press Photo)

12 | 16 Firenze, "The State of The Union" in Palazzo Vecchio (New Press Photo)

13 | 16 Firenze, "The State of The Union" in Palazzo Vecchio. Il presidente della Toscana, Enrico Rossi (New Press Photo)

14 | 16 Firenze, "The State of The Union" in Palazzo Vecchio (New Press Photo)

15 | 16 Firenze, "The State of The Union" in Palazzo Vecchio. Il presidente della Grecia Prokpis Pavlopoulos (New Press Photo)