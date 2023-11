Firenze, all'evento di domenica con Salvini ci sarà Wilders. Le Pen in videocollegamento

Firenze, 28 novembre 2023 - All'evento organizzato domenica a Firenze dal gruppo Identità e democrazia al Parlamento Europeo con i partiti europei alleati della Lega, ci sarà Geert Wilders, il leader dell'estrema destra del Pvv olandese e premier in pectore. L'annuncio è stato fatto da Matteo Salvini in conferenza stampa. Al momento sono previste 14 delegazioni di partiti. Non ci sarà in presenza la leader francese Marine Le Pen, che comunque interverrà in videocollegamento.

Salvini ha poi detto che "è chiaro che oggi le tre forze di governo sono in tre gruppi diversi" in Europa, dunque è impensabile "un'iniziativa comune con chi sta con i socialisti", ma l'obiettivo ultimo è "riunire tutti" e "la stessa inclusività mi aspetto dagli altri". Secondo Salvini è "poco costruttivo dire non si governa mai con Le Pen o Wilders". Il vicepremier è intervenuto anche sul caso giustizia. "Non commento né complotti, né Conte che mi ha mandato a processo, che non è per niente immaginario. C'è bisogno di una riforma della giustizia" che è "da fare insieme a magistrati e avvocati".

Sull’annunciata contromanifestazione, Salvini commenta: “Io sono un sincero democratico, se qualcuno manifesterà opponendo idee ben venga, se c'è gente che pensa di creare confusione c'è il diritto penale e le forze dell'ordine. Conto che siano due belle giornate”.

A stretto giro di posta arriva anche il commento del sindaco Dario Nardella: "I sovranisti si ritroveranno a Firenze il 3 dicembre, hanno diritto di farlo ma l'Europa la vogliono sfasciare, indebolire, ridurre ad un orpello della sovranità nazionale assoluta. Noi invece l'Europa la vogliamo più forte. Sabato mattina incontrerò i rappresentanti delle associazioni giovanili europeiste, a me interessa dialogare con le nuove generazioni dell'Europa".