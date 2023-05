Risultati elezioni Campi Bisenzio: si sceglie il sindaco. Segui lo spoglio dei voti

Campi Bisenzio (Firenze), 15 maggio 2023 – Si chiudono alle 15 i seggi per l’elezione del sindaco a Campi Bisenzio. E proprio dalle 15 parte lo spoglio nei seggi con i risultati.

Tutti i risultati delle elezioni: lo speciale

Un momento cruciale per la città dopo una domenica e un lunedì mattina in cui le operazioni di voto ai seggi si sono svolte con regolarità. Qui sotto il grafico con i candidati e i risultati (In aggiornamento da dopo le 15).