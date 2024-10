Rimpasto di giunta a Rignano: Francesco Martini al posto di Andrea Tatini

Rignano sull'Arno, 8 ottobre 2024 - Rimpasto di giunta a Rignano: Francesco Martini, 32 anni, è il nuovo assessore a bilancio, partecipate, ambiente, protezione civile, agricoltura, caccia e pesca. Prende il posto di Andrea Tatini che lascia il suo incarico al fianco del sindaco Giacomo Certosi per motivi personali, ma che continuerà a portare il suo contributo dai banchi del consiglio comunale, dove è stato eletto. Laureato in economia politica, di professione assicuratore, Martini è il segretario comunale del PD cittadino, ruolo nel quale ora sarà sostituito visto l'ingresso in giunta.

“È una scelta che oltre a rendermi felicissimo e pieno d’orgoglio - dice il neo assessore -. Porto con me l’esperienza come segretario di partito, convinto che per amministrare serva sì capacità gestionale, ma è la politica che guida le scelte per affrontare le sfide della nostra generazione” L’assessore uscente Andrea Tatini spiega che si tratta di un avvicendamento richiesto da lui stesso al sindaco "per motivi personali e familiari. Questi due anni di lavoro in Giunta sono stati importanti, ma anche faticosi. Martini è la persona giusta per portare un effettivo contributo all’amministrazione di Rignano. Io rimarrò in consiglio comunale e non farò mai mancare il mio appoggio”.