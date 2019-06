Firenze, 1 giugno 2019 - Per riequilibrare le quote rosa nella nuova giunta di Palazzo Vecchio annunciata solo ieri pomeriggio, 31 maggio, la consigliera comunale Alessia Bettini diventa assessore al posto di Marco Del Panta Ridolfi che siederà invece in Consiglio comunale è avrà un incarico speciale nei settori che erano attinenti alle sue deleghe: relazioni internazionali, politiche europee, attrazione degli investimenti, alta formazione, e cooperazione allo sviluppo. Lo comunica il sindaco Dario Nardella.

Nardella, spiega una nota, si è incontrato a Palazzo Vecchio con Del Panta dal quale ha ricevuto la disponibilità a rimettere nelle sue mani l'incarico di assessore. Visto l'incarico speciale che gli sarà assegnato, il sindaco ha deciso di non assegnare le deleghe originariamente previste per Del Panta ad altri assessori. Inoltre Del Panta sarà proposto da Nardella per far parte della delegazione dei consiglieri candidati al consiglio metropolitano e, in caso di successo, ad affidargli le deleghe corrispondenti a livello metropolitano. Alessia Bettini, già assessore nella precedente legislatura, riceve le deleghe alla bellezza della città e arredo urbano, progetto orti sociali, partecipazione, cittadinanza attiva, beni comuni, attuazione del programma, pianificazione strategica, statistica, smart city