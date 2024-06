Nardella: “Mi dipingo i capelli di viola e blu. Renzi? Non ho fatto gara su di lui”

''Avevo detto che se fossi stato eletto al Parlamento europeo mi sarei tinto i capelli viola, con un po' di blu, colore dell'Europa, per un giorno? Lo confermo: giovedì verrò da voi a Un Giorno da Pecora e lo faremo in diretta. Povero me…''.

Nardella festeggia la vittoria alle Europee

Lo assicura a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il sindaco uscente di Firenze e neo europarlamentare Dario Nardella, che a Giorgio Lauro e Geppi Cucciari oggi ha confermato l'impegno preso qualche giorno fa ai microfoni della trasmissione.

Nardella lo conferma ai microfoni de La Nazione, durante la diretta organizzata con i giornalisti della redazione per seguire lo spoglio in diretta. Intervenuto alla trasmissione, Nardella parla di tanti temi. Tra cui la sfida con Matteo Renzi, di cui è stato ex delfino. Queste europee hanno in qualche modo sottolineato la sfida tra i due, con Nardella assoluto vincitore. Oltre 100mila preferenze nel collegio dell’Italia Centrale. Contro i 54mila voti per Matteo Renzi.

"La vittoria su Renzi? Come ho già detto non ho fatto la gara su Renzi – dice Nardella – ho cercato di guardare più avanti alla sfida del partito democratico. Capisco che per i media è una notizia succulenta ma io ero tranquillo prima e lo sono anche ora. A maggior ragione faccio i complimenti a tutti, sia a chi ha vinto sia a chi ha perso”.