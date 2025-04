Liste civiche Altra Toscana, il convegno a Firenze

Firenze, 3 aprile 2025 – Nuovo appuntamento per il coordinamento delle liste civiche di “Altra Toscana”, che sabato 5 aprile si troveranno alle 9.30 a Firenze all'hotel Hilton Florenze Metropole.

Si tratta del terzo incontro, dopo quelli di San Giovanni Valdarno (Arezzo) e di Viareggio (Lucca). Parteciperanno, tra gli altri, Giampaolo Sodano, già direttore di Rai2, dell'esecutivo Federazione civici europei e Stefano Rolando, professore di Comunicazione pubblica e politica all'Università Iulm di Milano.Le conclusioni saranno affidate al sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro.

“Il civismo oggi è un tema politico di grande rilievo – spiega Del Ghingaro – a maggior ragione quando ad ogni tornata elettorale vediamo aumentare l’astensionismo. Il civismo spesso viene sminuito a stampella dei vari schieramenti politici: la verità è che con un coordinamento adeguato, potrebbe essere voce autonoma e soprattutto, indipendente”.

“Sono tante le realtà civiche in Toscana che operano sui territori e nei Consigli Comunali; ognuna è portatrice di idee e di lavoro per le proprie comunità ma - osserva Renzo Luchi dei Cittadini per Fiesole, l'associazione che oggi è all'opposizione dopo che per 10 anni ha guidato il Comune di Fiesole con il sindaco Anna Ravoni.-nei vari incontri è emerso chiaramente che la “realtà locale” non può prescindere dalle politiche Regionali e Nazionali. Da qui il bisogno di avere confronti che vanno oltre i confini comunali: agire locale e pensare globale. La risposta è dunque quella – aggiungono i cittadini per Fiesole -di creare una realtà civica Toscana per trovare linee comuni e fare sintesi sui tanti temi comuni acquistando maggiore spessore anche nell'azione locale>.

Cittadinanza attiva, democrazia partecipativa e della tutela dei beni comuni sono i principi ispiratori.