Elezioni Firenze, parlano i candidati: le proposte per innovazione, digitale e sport

Quale futuro per Firenze? Quali progetti, programmi e idee per rendere migliore la nostra città. Ma soprattutto a chi affidarli? Sono le domande che in queste ore si pongono molti fiorentini in vista dell'appuntamento con le urne dell'8 e 9 giugno quando saranno chiamati ad esprimere la preferenza per uno dei dieci candidati sindaco.

Alcuni di loro durante l'evento di inaugurazione del nuovo impianto sportivo della Rondinella Marzocco, hanno provato a rispondere alle domande di Open Comunicazione. Ecco i loro video.

Eike Schmidt / Sara Funaro / Stefania Saccardi / Ceciliia del Re

Un impianto rinnovato quello di via Detti a Ponte a Greve. Grande soddisfazione per la società, che ha finalmente una nuova casa con cui scrivere capitoli sportivi futuri di grande importanza. All’inaugurazione erano presenti tantissimi ospiti istituzionali, partner e sponsor del sodalizio, ex giocatori, allenatori, dirigenti, oltre all’attuale compagine societaria e sportiva della Rondinella: dalla prima squadra che ha ottenuto la salvezza in Eccellenza, ai campioni degli Juniores, fino al femminile e al settore giovanile.