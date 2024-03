Regione Toscana, la visita del viceministro del Montenegro

Firenze, 26 marzo 2024 – Incontro in Regione tra il presidente del consilio regionale della Toscana Antonio Mazzeo e il viceministro del Montenegro Srđan Pavićević, che ha le deleghe per lavoro, educazione, sanità e sicurezza sociale.

Nella delegazione c’era anche il console onorario Alessandro Giannanti. Pavićević ha voluto ricordare il suo tempo trascorso di educazione professionale come medico e chirurgo in Italia, dicendosi emozionato di poter partecipare in questi giorni alla prima visita istituzionale in Italia e in Toscana da quando ricopre questa nuova carica istituzionale.

Il presidente Mazzeo ha posto l’accento sull’opportunità di intensificare ulteriormente i rapporti che legano Toscana e Montenegro con particolare riferimento ai settori del commercio, del turismo, dell’industria, dell’arte e della cultura.

Proprio relativamente a questi temi il presidente Mazzeo ha coinvolto nell’incontro anche l’assessore regionale all’economia, attività produttive, politiche del credito e turismo Leonardo Marras con il quale sono state ipotizzate nuove forme di collaborazione tra Regione Toscane e Montenegro con particolare riferimento al turismo.

La visita si è conclusa con il consueto scambio di doni e anche con una breve visita nell’aula consiliare pochi istanti prima della seduta odierna del Consiglio Regionale nel corso della quale il presidente Mazzeo ha presentato il vice primo ministro Pavićević a tutti i colleghi consiglieri per un brevissimo saluto.