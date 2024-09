Gkn, il Consiglio regionale approva la mozione sul commissariamento

Firenze, 17 settembre 2024 - Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza, col voto favorevole di Pd, Iv e M5s, la mozione del gruppo Pd sul futuro dello stabilimento ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze). "L'obiettivo è di poter interloquire con una controparte certa, e avere garanzie sull'erogazione degli ammortizzatori sociali e di poter giungere a un commissariamento dell'azienda", ha affermato il consigliere Fausto Merlotti (Pd), secondo cui l'impegno è costante "anche sulla legge regionale per la reindustrializzazione del sito assegnata alla Commissione sviluppo economico dell'Assemblea toscana".

Nel dettaglio, la mozione impegna la giunta regionale "a proseguire nell'azione di sollecito nei confronti del Governo affinché si possano creare le condizioni, anche di natura normativa, per addivenire celermente al commissariamento dell'azienda detenuta da Qf Spa, funzionale all'avvio di un'interlocuzione con una controparte certa e ad ottenere garanzie in merito all'erogazione degli ammortizzatori sociali; ad attivarsi, sempre nei confronti del Governo, per ribadire la necessità di attivare celermente un tavolo vertenziale con i soggetti interessati, anche finalizzato a discutere del necessario commissariamento".