Firenze, Michela Monaco nominata consigliera dal sindaco Nardella

Firenze, 6 ottobre 2023 - Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha nominato con proprio decreto Michela Monaco, consigliera con disabilità 'allontanata' nei giorni scorsi dalla Lega per questioni politiche, come consigliera speciale in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e per la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba).

"E' con vivo piacere - dichiara il sindaco Nardella - che ho scelto Michela per questo incarico. Conosco Michela da quando è stata eletta consigliera e in questi anni ho avuto modo di apprezzare il suo impegno per le battaglie a favore delle persone con disabilità. Sono certo che la sua competenza, la sua sensibilità e la sua forza potranno dare un contributo importante per le politiche che vogliamo mettere in atto contro gli ostacoli del costruito. La sempre maggiore accessibilità della città è da sempre un nostro obiettivo primario e siamo certi che insieme a Michela potremo migliorare la vita quotidiana di tanti cittadini e visitatori".

"Sono felice che il sindaco abbia suggellato con la nomina a sua consigliera speciale il lavoro che stavo portando avanti per l'eliminazione delle barriere architettoniche in città - commenta Monaco -. Lo ringrazio per la fiducia e credo che potremmo insieme contribuire a rendere Firenze ancor più vivibile per le persone a mobilità ridotta. Ci tengo a precisare che continuerò a rimanere nel gruppo misto del consiglio comunale, ma questo incarico rafforza il mio rapporto di stima e fiducia con il sindaco Nardella".