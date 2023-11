Comunali a Firenze, Del Re vuole le primarie nel Pd. Iniziativa il 15 novembre

Firenze, 2 novembre 2023 – Una iniziativa per le primarie a Firenze. È quanto ha convocato l'ex assessora di Palazzo Vecchio Cecilia Del Re, che venne cacciata dal sindaco Dario Nardella. Del Re ha organizzato l'iniziativa per il 15 novembre a Firenze, l'obiettivo è chiedere nuovamente di poter fare le primarie per candidato sindaco a Firenze.

Come si legge in una nota l'evento, dal titolo 'Sarà Firenze', servirà a ribadire “la posizione tenuta negli ultimi mesi” ovvero che “nel Pd le primarie sono la regola, non l'eccezione”. “Innovazione e apertura le parole d’ordine per questo appuntamento che apre di fatto la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative”, si legge ancora.