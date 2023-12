Cecilia Del Re lascia il Pd e fonda una lista: “Un nuovo progetto per Firenze”

Firenze, 28 dicembre 2023 – Giorni di tensione per la politica fiorentina. L’ex assessore all’urbanistica Cecilia Del Re ha lasciato il Pd e ha fondato una propria lista in vista delle elezioni comunali del 2024.

In tarda serata, ieri sera, Del Re ha spiegato cosa l’ha portata a questo strappo e quali sono ora i suoi obiettivi principali. Si tratta – sottolinea Del Re – di “un progetto nuovo per Firenze. Non contro qualcuno o qualcosa, ma per portare progetti e idee per la città e combattere l’astensionismo. Che è ciò che più preoccupa, perché la rassegnazione e l’assuefazione sono i primi segni di entrata in crisi di ogni democrazia”.

Dopo i ringraziamenti a chi crede in questo nuovo spazio civico, Del Re ci tiene a sottolineare che “non è stata una scelta facile, ma, come diceva Michela Murgia, si fa politica anche con la propria vita, e non era possibile restare in un sistema non più democratico, che rappresenta una brutto precedente a Firenze (e non solo) per il Pd, dopo mesi di forzature, violazioni dello statuto, e assenza di dialogo culminate nell’assemblea dello scorso 4 dicembre”.

"Siamo aperti al dialogo – si conclude il post – con tutte le altre forze civiche e politiche del centrosinistra. Noi ci siamo. Per Firenze”.