Elezioni comunali a Vicchio, i nomi e le liste

Vicchio (Firenze), 21 maggio 2024 – I nomi dei candidati sindaco e le liste che li sostengono per le elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno a Vicchio.

Candidato sindaco Francesco Tagliaferri, lista “Obiettivo comune” Ettore Rosari, 29 anni, ricercatore, dottore in Economia e Sviluppo, membro della segretaria del Partito Democratico e di altre associazioni del paese. Attivo sui temi del sociale, integrazione, politiche giovanili, sanità pubblica e acqua pubblica. Elena Marsili, 45 anni, educatrice, negli anni consigliera di molte associazioni del paese. Lavora da anni nel sociale e attualmente è responsabile degli inserimenti lavorativi della cooperativa in cui lavora. Paolo Cioni, 66 anni pensionato consigliere uscente del M5S. Diploma scientifico, esperienza lavorativa come agente di commercio e nella mansione nei quadri aziendali. Negli anni presidente del comitato “Vicchio contro la discarica” e consigliere di altre

associazioni del paese. Viola Salotti, 27 anni, funzionario del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) presso la Ragioneria Territoriale di Firenze. Membro del Partito Democratico e sportiva per passione. Lorenzo Banchi detto Pacio, 43 anni, consigliere uscente di Officina 19. Ferroviere con interessi nel mondo dello sport, fotografia, musica e scrittura. Sabrina Banchi, 52 anni, operatore socio sanitario, dipendente della ASL Toscana Centro in assegnazione al Servizio Psichiatrico diagnosi e cura alle Oblate. Amos Bartolini, 24 anni, da quasi 20 anni nel mondo dello sport, prima come atleta di pattinaggio artistico, adesso come allenatore. Esperienza all'estero nell'ambito del cinema e una grande passione per la sceneggiatura. Francesca Cerbai, 47 anni, biologa/infermiera, ricercatrice per circa 10 anni presso l’Università degli Studi di Firenze. Attualmente dipendente dell’ ASL Toscana Centro nella SOC della formazione universitaria. Alessandro Giannelli, 47 anni, dottore in storia contemporanea. Impiegato del Comune di Dicomano e da anni parte del direttivo di ANPI sezione di Vicchio. Stefania Ticci, 54 anni, da decenni si occupa di educazione giovanile nel sociale e nello sport, artista per passione e imprenditrice di professione.

Roberto Innocenti, 59 anni, pensionato. Ex impiegato dell'azienda ex - GKN e attivo sui temi della difesa dei diritti dei lavoro. Moira Pieri, 48 anni, impiegata, negli anni consigliera di molte associazioni del paese. Candidato sindaco Filippo Carlà Campa, lista “Vicchio Vive” Rebecca Bonanni, 28 anni, studentessa. Assessore dal 2022 a oggi. Laura Bacciotti (commercialista 56enne, ricopre il ruolo di vicesindaco e assessore al bilancio). Sandra Pieri (libera professionista di 48 anni, è assessora dal 2019 e presidente della Commissione pari opportunità di Vicchio. Sabrina Landi, 53 anni, imprenditrice. Thomas Autolitano (20 anni), studente e campione di pattinaggio attivo nelle associazioni del territorio. Giulia Celi, studentessa 20enne impegnata nel mondo dell’associazionismo. Chiara Di Censi, 25 anni, tecnico amministrativo. Lorenzo Bellucci, agente di commercio di 27 anni. Arianna Mirri, 45 anni imprenditrice. Emilio Saccomani, impiegato tecnico 51enne. Maurizio Morandi 60 anni, bancario. Luciano Petti, artigiano di 71 anni, già segretario del Partito Democratico di Vicchio.