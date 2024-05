Vaglia, tutti i candidati al consiglio comunale

Vaglia, 17 maggio 2024 – Ecco i candidati per il consiglio comunale di Vaglia.

Centrodestra per Vaglia: Candidato sindaco: CLAUDIA DOMINICI NATA A PITIGLIANO (GR) IL 23.04.1974 RESIDENTE A VAGLIA STEFANO AGRESTI NATO A FIRENZE 13.12.1956 Residente a Firenze ma vive molti mesi a Montorsoli Ingegnere elettronico - Imprenditore LATTANZI VITO NATO A BARI IL 04.06.1963 Vive a BIVIGLIANO Libero professionista – consulente sviluppo PMI e start-up RESIA LERONARDO NATO A FIGLINE VALDARNO IL 28.11.1984 Vive a Paterno Dipendente Alia spa INNOCENTI ROBERTO NATO A FIRENZE IL 03.04.1973 Vive a Vicchio INNOCENTI STEFANO NATO A PISTOIA IL 28.08.1957 ALLEGROZZI MARCO NATO A FIRENZE IL 23.03.1966 Vive a CALDINE Chimico polo scientifico UNIFI ROMBI RENATO NATO A NOCERA INFERIORE (SA) IL 14.01.1965 Caldine – Tecnico ortopedico SPITTI PAOLA NATA A BRESCIA IL 10.02.1977 Vive a Firenze Imprenditrice-Amministratore delegato azienda informatica BRASCHI PATRIZIA NATA A FIRENZE IL 16.08.1963 RESIDENTE A SCARPERIA E SAN PIERO Tecnico-amministrativa presso INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri BELLEI DANIELA NATA A BOLOGNA IL 23.10.1971 Vive a Caldine Bancaria FANFANI STEFANIA NATA A FIRENZE IL 10.06.1978 Pratolino

imprenditrice orafa TURCHI CRISTINA NATA A FIRENZE IL 13 MAGGIO 1972 Vive a Scandicci Infermiera 118 LISTA «CON SILVIA PER VAGLIA" Pd e Alleanza Verdi Sinistra:

Candidato sindaco: Silvia Catani Sara Aldobrandi, 45 anni, consigliere uscente, giornalista e funzionaria presso il Comune di Sesto Fiorentino (vive a Pratolino) Giovanni Cresci, 46 anni, consigliere uscente, Astrofisico presso l'Osservatorio di Arcetri, vive

a Poggio Conca Serena Franceschini, 52 anni, consigliere uscente, ingegnere dirigente presso l'Autorità

di Bacino, si occupa di pianificazione e prevenzione dal rischio idrogeologico, vive a Bivigliano Andrea Falcioni, 69 anni, pensionato ex dipendente Trenitalia fondatore APS Incontroluce, vive a Bivigliano Sergio Filippi, 73 anni, commerciante e tesoriere circolo Arci di Pratolino, vive a Vaglia Valentina Galeotti, 46 anni, impiegata presso l'Ordine Medici e Odontoiatri, responsabile

anticorruzione e trasparenza, vive a Pratolino Aldo Lanini, 70 anni, pensionato ex specialista tecnico di Radiobiologia a UNIFI, vive a Bivigliano Beatrice Gemma, 43 anni, esperta settore no profit e progettazione sociale, vive a Caselline Mariele Signorini, 67 anni, pensionata ex ricercatrice scienze botaniche UNIFI, fondatrice di una ONLUS, vive a Fontebuona Giordano Nencetti, 43 anni, operatore settore logistica, impegnato

nel volontariato sul territorio, vive a Montorsoli Claudia Zetti, 60 anni, funzionaria Agenzia Regionale Toscana per

l'Impiego, vive a Bivigliano Cristian Quarta, 49 anni, sindacalista e lavoratore settore ristorazione, vive a

Vaglia Lista civica Vaglia Bene Comune: Candidato

sindaco Riccardo Impoallomeni Alessandro Ranfagni, 58 anni, di Bivigliano, odontotecnico, volontario al circolo

della Famiglia e alla polisportiva, abita a Bivigliano Alessio Rossi, 48 anni, avvocato civilista, abita a Paterno Anna Baluganti, 69 anni, funzionaria responsabile Asl per sicurezza sul lavoro, insegnante di ginnastica, operatrice spirituale, abita a Bivigliano Beatrice Fiore, 29 anni, ricercatrice universitaria alla facoltà di Agraria, abita a Cerreto Maggio. Eva Bettini, 36 anni di Pratolino, psicologa e psicoterapeuta con ambulatori alla

misericordia di Vaglia Fabio Melli, 54 anni, titolare officina meccanica, abita e lavora a Vaglia Fabrizia Cioffi, 67 anni, neurochirurgo ospedaliero a Careggi ora in pensione, fa perizie per il tribunale, abita a Poggio Conca Federico Ruggeri, 35 anni, dipendente Misericordia di Bivigliano, abita a Vaglia Giuseppe Casamassima, 78 anni, pensionato ex responsabile commerciale d’azienda internazionale, volontario servizi sociali, abita a Vaglia Leonardo Borchi, 73 anni, sindaco uscente, abita a Vaglia Matilde Claudi, 22 anni, sta svolgendo il servizio civile alla Misericordia di Bivigliano, studentessa universitaria in infermieristica, abita a Bivigliano Maria Serena Vernesi, 53 anni, operatrice turistica impegnata nel volontariato Dottoressa in Lettere con specializzazione in Archivistica, abita a Bivigliano